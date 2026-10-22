AI初创公司Flapping Airplanes宣布，在由Index和Lux共同领投的A轮融资中筹集了10亿美元。TechCrunch报道称，该公司的估值据称达到60亿美元。

估值增长四倍

新一轮融资发生在该初创公司成立九个月后。当时，Flapping Airplanes从GV、Sequoia和Index获得了1.8亿美元种子投资，估值为15亿美元。按报道所称的60亿美元估值计算，其估值增长了四倍。

此前的投资者Sequoia、GV和Kleiner Perkins也参与了新一轮融资。Valor、Atreides、A和Nvidia也被列为该公司的投资者。

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用于更高效模型训练的开发

Flapping Airplanes由艾丹·史密斯以及阿舍尔·斯佩克特和本·斯佩克特兄弟创立。史密斯此前曾是创始人、Thiel Fellowship参与者，并在大学期间于Neuralink工作。阿舍尔·斯佩克特当时正在斯坦福大学攻读统计学博士学位，而本·斯佩克特则是该校计算机科学研究生。

该初创公司正在为图形处理器开发一种“巨型内核”框架。创始人表示，它可在单个应用程序内同时执行完整的模型训练周期、提供推理并运行电子游戏。该公司还称，这种方法可将受内存访问限制的任务与计算密集型训练相结合，从而让图形处理器更少处于闲置状态。

Flapping Airplanes的目标是创建训练所需数据更少、训练和使用成本更低的人工智能系统。阿舍尔·斯佩克特此前对TechCrunch表示，数据使用效率高出百万倍的模型，在经济中部署的难度大约会低百万倍。

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