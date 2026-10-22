ИИ-стартап Flapping Airplanes объявил о привлечении $1 млрд в раунде Series A, который совместно возглавили Index и Lux. Как сообщает TechCrunch, компания якобы получила оценку в $6 млрд.

Оценка выросла вчетверо

Новый раунд состоялся через девять месяцев после запуска стартапа. Тогда Flapping Airplanes привлек $180 млн посевных инвестиций от GV, Sequoia и Index, а его оценка составляла $1,5 млрд. При сообщаемой оценке в $6 млрд она выросла вчетверо.

В новом раунде также приняли участие прежние инвесторы Sequoia, GV и Kleiner Perkins. Среди инвесторов компании также названы Valor, Atreides, A и Nvidia.

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Разработка для более эффективного обучения моделей

Flapping Airplanes основали Эйдан Смит и братья Ашер и Бен Спекторы. Смит ранее был основателем, участником Thiel Fellowship и во время учебы в колледже работал в Neuralink. Ашер Спектор получал докторскую степень по статистике в Стэнфорде, а Бен Спектор был аспирантом по компьютерным наукам в том же университете.

Стартап разрабатывает фреймворк «мегаядра» для графических процессоров. По заявлению основателей, он может выполнять полные циклы обучения моделей, обеспечивать инференс и одновременно запускать видеоигры в рамках одного приложения. Компания также утверждает, что этот подход позволяет совмещать задачи, ограниченные доступом к памяти, с вычислительно интенсивным обучением, чтобы графический процессор реже простаивал.

Цель Flapping Airplanes — создавать системы искусственного интеллекта, которым требуется меньше данных для обучения и которые дешевле обучать и использовать. Ашер Спектор ранее говорил TechCrunch, что модель, которая в миллион раз эффективнее использует данные, будет примерно в миллион раз легче для внедрения в экономику.

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