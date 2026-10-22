ШІ-стартап Flapping Airplanes залучив $1 млрд за оцінки у $6 млрд — TechCrunch

ШІ-стартап Flapping Airplanes оголосив про залучення $1 млрд у раунді Series A, який спільно очолили Index і Lux. Як повідомляє TechCrunch, компанія нібито отримала оцінку в $6 млрд.

Оцінка зросла вчетверо

Новий раунд відбувся через дев'ять місяців після запуску стартапу. Тоді Flapping Airplanes залучив $180 млн посівних інвестицій від GV, Sequoia та Index, а його оцінка становила $1,5 млрд. За повідомлюваної оцінки в $6 млрд вона зросла вчетверо.

У новому раунді також взяли участь попередні інвестори Sequoia, GV і Kleiner Perkins. Серед інвесторів компанії також названі Valor, Atreides, A та Nvidia.

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Розробка для ефективнішого навчання моделей

Flapping Airplanes заснували Ейдан Сміт і брати Ашер та Бен Спектори. Сміт раніше був засновником, учасником Thiel Fellowship і під час навчання в коледжі працював у Neuralink. Ашер Спектор здобував докторський ступінь зі статистики у Стенфорді, а Бен Спектор був аспірантом з комп'ютерних наук у цьому ж університеті.

Стартап розробляє фреймворк «мегаядра» для графічних процесорів. За заявою засновників, він може виконувати повні цикли навчання моделей, забезпечувати інференс і запускати відеоігри одночасно в межах однієї програми. Компанія також стверджує, що цей підхід дає змогу поєднувати завдання, обмежені доступом до пам'яті, з обчислювально інтенсивним навчанням, щоб графічний процесор рідше простоював.

Мета Flapping Airplanes — створювати системи штучного інтелекту, які потребують менше даних для навчання та є дешевшими у тренуванні й використанні. Ашер Спектор раніше казав TechCrunch, що модель, яка у мільйон разів ефективніше використовує дані, буде приблизно у мільйон разів легшою для впровадження в економіку.

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