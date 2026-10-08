在卢森堡，德国要求将交易所集团德意志交易所排除在未来欧盟集中监管之外，可能危及财长们就金融市场一体化和监管法案包达成的协议。最具争议的条款将在周四的部长会议上讨论，由作为欧盟理事会轮值主席国的爱尔兰拟定的折中方案预计将在周五的Ecofin会议上获批。

围绕德意志交易所的争议

据Politico Europe报道，柏林拒绝在没有给予德意志交易所豁免的情况下支持该法案包。德国希望将对该交易所集团的监管保留在地方层面，尽管移交对最大交易所及其他金融基础设施的控制权是MISP法案包的关键要素之一。

欧盟成员国当前的折中方案规定了一项豁免，该豁免还将涵盖西班牙主要证券交易所和德国交易平台Tradegate。豁免标准以交易门槛和公司的地域覆盖范围为依据。

目前监管德意志交易所的德国黑森州当局反对将这些权力移交给欧洲证券和市场管理局ESMA。他们担心，如果监管转移至泛欧洲机构，将导致就业岗位流失并削弱影响力。

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小国的反对意见

较小的欧盟国家反对这项豁免，认为它不成比例地有利于大国。一名外交官表示，这项豁免损害了整个讨论，是对德国的重大让步，而其他国家支持该方案却得不到任何回报。一名欧盟高级官员在会议前表示，没有协议也比不利的协议更好。

六名熟悉谈判的外交官对本周达成协议的可能性有不同评估。其中一人称，可能有8至17个国家联合起来阻止该协议。同时，豁免的反对者在法案包所有组成部分上并没有统一立场。

比利时对该计划尤其不满，因为其托管集团Euroclear将转入ESMA监管。两名外交官表示，如果多数部长支持这项豁免，比利时首相巴尔特·德韦弗可能会在月底的欧洲理事会会议上提出这一问题。

据该媒体报道，ESMA仍将监管大型公司，包括交易所集团Euronext和纳斯达克欧洲部门。然而，若不监管德意志交易所，该监管机构将拥有更少的人员和资金，影响力也将更小。

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