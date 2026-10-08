W Luksemburgu żądanie Niemiec, by wyłączyć grupę giełdową Deutsche Börse spod przyszłego scentralizowanego nadzoru UE, może zagrozić porozumieniu ministrów finansów w sprawie pakietu projektów ustaw dotyczących integracji i nadzoru nad rynkami finansowymi. Najbardziej sporne przepisy będą omawiane na spotkaniu ministrów w czwartek, a kompromis przygotowany przez Irlandię jako sprawującą prezydencję w Radzie UE ma zostać zatwierdzony na posiedzeniu Ecofin w piątek.

Spór wokół Deutsche Börse

Jak informuje Politico Europe, Berlin odmawia poparcia pakietu bez wyjątku dla Deutsche Börse. Niemcy dążą do zachowania nadzoru nad grupą giełdową na szczeblu lokalnym, choć przekazanie kontroli nad największymi giełdami i inną infrastrukturą finansową jest jednym z kluczowych elementów pakietu MISP.

Obecny kompromis między państwami UE przewiduje wyjątek, który obejmie również główną giełdę papierów wartościowych w Hiszpanii oraz niemiecką platformę handlową Tradegate. Kryteria wyjątku opierają się na progach obrotu i zasięgu geograficznym spółek.

Władze niemieckiego kraju związkowego Hesja, które obecnie nadzorują Deutsche Börse, sprzeciwiają się przekazaniu tych uprawnień Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ESMA. Obawiają się utraty miejsc pracy i osłabienia wpływów, jeśli nadzór przejdzie do organu ogólnoeuropejskiego.

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Sprzeciw mniejszych państw

Przeciwko wyjątkowi występują mniejsze państwa UE, które uważają, że nieproporcjonalnie sprzyja on dużym krajom. Jeden z dyplomatów powiedział, że ten wyjątek szkodzi całej dyskusji i jest znaczącym ustępstwem wobec Niemiec, podczas gdy inne kraje nie otrzymują nic w zamian za poparcie. Wysoki urzędnik UE przed spotkaniem oświadczył, że brak porozumienia jest lepszy niż niekorzystna umowa.

Sześciu dyplomatów zaznajomionych z negocjacjami różnie ocenia szanse na porozumienie w tym tygodniu. Według jednego z nich od ośmiu do 17 państw może połączyć siły, aby zablokować porozumienie. Jednocześnie przeciwnicy wyjątku nie mają jednolitego stanowiska we wszystkich elementach pakietu.

Belgia jest szczególnie niezadowolona z planu, ponieważ jej grupa depozytowa Euroclear ma przejść pod nadzór ESMA. Według dwóch dyplomatów premier Belgii Bart De Wever może poruszyć tę kwestię na posiedzeniu Rady Europejskiej pod koniec miesiąca, jeśli większość ministrów poprze wyjątek.

Według publikacji ESMA nadal będzie nadzorować duże spółki, w tym grupę giełdową Euronext oraz europejski oddział Nasdaq. Jednak bez nadzoru nad Deutsche Börse regulator będzie miał mniej personelu i finansowania oraz będzie mniej wpływowy.

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