В Люксембурге требование Германии исключить биржевую группу Deutsche Börse из-под будущего централизованного надзора ЕС может поставить под угрозу договоренность министров финансов по пакету законопроектов об интеграции и надзоре за финансовыми рынками. Наиболее спорные положения обсудят на встрече министров в четверг, а компромисс, подготовленный Ирландией как председательствующей в Совете ЕС, надеются одобрить на заседании Ecofin в пятницу.

Спор вокруг Deutsche Börse

Как сообщает Politico Europe, Берлин отказывается поддержать пакет без исключения для Deutsche Börse. Германия стремится сохранить надзор за биржевой группой на местном уровне, хотя передача контроля над крупнейшими биржами и другой финансовой инфраструктурой является одним из ключевых элементов пакета MISP.

Нынешний компромисс между государствами ЕС предусматривает исключение, которое также охватит главную фондовую биржу Испании и немецкую торговую платформу Tradegate. Критерии исключения основаны на торговых порогах и географическом охвате компаний.

Власти немецкой земли Гессен, которая сейчас надзирает за Deutsche Börse, выступают против передачи этих полномочий Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам, ESMA. Они опасаются потери рабочих мест и ослабления влияния в случае перехода надзора к общеевропейскому органу.

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Возражения малых стран

Против исключения выступают меньшие государства ЕС, которые считают, что оно непропорционально выгодно крупным странам. Один дипломат заявил, что это исключение вредит всей дискуссии и является значительной уступкой Германии, тогда как другие страны не получают ничего взамен за поддержку. Высокопоставленный чиновник ЕС перед встречей заявил, что отсутствие соглашения лучше невыгодной договоренности.

Шесть дипломатов, знакомых с переговорами, по-разному оценивают шансы на соглашение на этой неделе. По словам одного из них, для блокирования договоренности могут объединиться от восьми до 17 стран. В то же время противники исключения не имеют единой позиции по всем составляющим пакета.

Бельгия особенно недовольна планом, поскольку ее депозитарная группа Euroclear должна перейти под надзор ESMA. По данным двух дипломатов, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может поднять этот вопрос на заседании Европейского совета в конце месяца, если большинство министров поддержит исключение.

По данным издания, ESMA все равно будет надзирать за крупными компаниями, в том числе за биржевой группой Euronext и европейским подразделением Nasdaq. Однако без надзора за Deutsche Börse у регулятора будет меньше персонала и финансирования, и он будет менее влиятельным.

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