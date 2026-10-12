W Wielkiej Brytanii kredytodawcy po raz pierwszy od trzech lat zmniejszyli dostępność kredytów hipotecznych i innych zabezpieczonych pożyczek dla gospodarstw domowych. Takie wyniki za trzy miesiące zakończone pod koniec sierpnia zawiera kwartalne badanie Banku Anglii, informuje Cyprus Mail.

Popyt na hipoteki spadł

Jednocześnie popyt gospodarstw domowych na kredyty hipoteczne spadł. W kwartalnym badaniu warunków kredytowania Banku Anglii spadek ten określono jako największy od początku 2023 roku.

Zgodnie z wynikami badania w bieżącym kwartale oczekiwane jest odbudowanie popytu na kredyty hipoteczne.

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Najniższy poziom od 2023 roku

Odrębne dane Banku Anglii wykazały, że liczba zatwierdzonych w sierpniu kredytów hipotecznych na zakup mieszkań spadła do najniższego poziomu od grudnia 2023 roku.

Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców wskazał, że na brytyjski rynek nieruchomości wywierała presję perspektywa wyższej stopy procentowej Banku Anglii.

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