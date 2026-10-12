У Британії кредитори вперше за три роки обмежили доступність іпотеки — Cyprus Mail

У Великій Британії кредитори вперше за три роки зменшили доступність іпотеки та інших забезпечених позик для домогосподарств. Такі результати за три місяці, що завершилися наприкінці серпня, містить квартальне опитування Банку Англії, повідомляє Cyprus Mail.

Попит на іпотеку знизився

Водночас попит домогосподарств на іпотечні кредити знизився. У квартальному опитуванні Банку Англії про умови кредитування це падіння названо найбільшим із початку 2023 року.

За результатами опитування, у поточному кварталі очікують відновлення попиту на іпотечні кредити.

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Найнижчий показник із 2023 року

Окремі дані Банку Англії показали, що кількість схвалених у серпні іпотечних кредитів на придбання житла опустилася до найнижчого рівня з грудня 2023 року.

Королівський інститут дипломованих оцінювачів зазначив, що на британський ринок нерухомості тиснула перспектива вищої процентної ставки Банку Англії.

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