В Великобритании кредиторы впервые за три года снизили доступность ипотеки и других обеспеченных займов для домохозяйств. Такие результаты за три месяца, завершившиеся в конце августа, содержит квартальный опрос Банка Англии, сообщает Cyprus Mail.

Спрос на ипотеку снизился

В то же время спрос домохозяйств на ипотечные кредиты снизился. В квартальном опросе Банка Англии об условиях кредитования это падение названо крупнейшим с начала 2023 года.

Согласно результатам опроса, в текущем квартале ожидается восстановление спроса на ипотечные кредиты.

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Самый низкий показатель с 2023 года

Отдельные данные Банка Англии показали, что количество одобренных в августе ипотечных кредитов на покупку жилья опустилось до самого низкого уровня с декабря 2023 года.

Королевский институт дипломированных оценщиков отметил, что на британский рынок недвижимости давила перспектива более высокой процентной ставки Банка Англии.

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