W Wielkiej Brytanii Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) zaproponował zobowiązanie Apple do obniżenia opłat za dostęp do technologii płatności zbliżeniowych oraz usunięcia barier technicznych dla konkurentów Apple Pay. Jak informuje Channel NewsAsia, regulator uważa, że ułatwi to wejście na rynek bankom cyfrowym i innym usługom płatniczym.

Dostęp dla alternatywnych portfeli

CMA oświadczył, że proponowane środki przewidują „znacznie niższe” opłaty za dostęp do technologii zbliżeniowych Apple. Regulator zaznaczył, że wysokie opłaty, rygorystyczne warunki i ograniczenia techniczne utrudniają konkurentom rozwijanie nowych produktów i rywalizację z Apple Pay.

Dyrektor generalna CMA Sarah Cardell oświadczyła, że zmiany mogą sprzyjać innowacjom, poszerzyć wybór użytkowników i wesprzeć brytyjski sektor fintech. Jak powiedziała, ułatwienie dostępu może umożliwić rozwój nie tylko aplikacji płatniczych, lecz także cyfrowych dokumentów tożsamości, biletów komunikacji publicznej i cyfrowych kluczy.

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Stanowisko Apple i konsultacje

Propozycje brytyjskiego regulatora są mniej rygorystyczne niż wymogi Unii Europejskiej wprowadzone w 2024 roku. Przewidywały one między innymi bezpłatny dostęp dla zewnętrznych deweloperów portfeli cyfrowych. CMA poinformował, że po tym alternatywne aplikacje płatnicze uruchomiły Vipps, PayPal, Klarna, Curve i BBVA.

Apple oświadczył, że już zezwala deweloperom oferować płatności zbliżeniowe w swoich aplikacjach za pośrednictwem NFC i bezpiecznego elementu, w którym przechowywane są poufne dane, w tym dane kart i klucze kryptograficzne. Firma podkreśliła, że nie uważa za konieczne wprowadzenia podejścia o niższym poziomie ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

CMA będzie przyjmować uwagi dotyczące propozycji do 17 listopada, po czym ma podjąć ostateczną decyzję. Według regulatora płatności zbliżeniowe stanowią 39% wszystkich płatności w kraju, wobec 3% dziesięć lat temu, a z portfeli cyfrowych korzysta ponad 60% dorosłych Brytyjczyków.

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