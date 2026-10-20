В Великобритании Управление по конкуренции и рынкам (CMA) предложило обязать Apple снизить плату за доступ к технологии бесконтактных платежей и устранить технические барьеры для конкурентов Apple Pay. Как сообщает Channel NewsAsia, регулятор считает, что это облегчит выход на рынок цифровых банков и других платежных сервисов.

Доступ для альтернативных кошельков

В CMA заявили, что предложенные меры предусматривают «существенно более низкие» тарифы за доступ к бесконтактным технологиям Apple. Регулятор отметил, что высокие сборы, жесткие условия и технические ограничения затрудняют конкурентам разработку новых продуктов и соперничество с Apple Pay.

Генеральный директор CMA Сара Карделл заявила, что изменения могут способствовать инновациям, расширить выбор для пользователей и поддержать британский финтех-сектор. По ее словам, упрощение доступа может позволить развивать не только платежные приложения, но и цифровые удостоверения, проездные билеты и цифровые ключи.

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Позиция Apple и консультации

Предложения британского регулятора менее строгие, чем требования Европейского Союза, введенные в 2024 году. Они, в частности, предусматривали бесплатный доступ для сторонних разработчиков цифровых кошельков. CMA сообщило, что после этого альтернативные платежные приложения запустили Vipps, PayPal, Klarna, Curve и BBVA.

Apple заявила, что уже позволяет разработчикам предлагать бесконтактные платежи в своих приложениях через NFC и защищенный элемент, где хранятся конфиденциальные данные, в том числе реквизиты карт и криптографические ключи. В компании подчеркнули, что не считают необходимым внедрять подход с более низким уровнем защиты конфиденциальности и безопасности.

CMA будет принимать комментарии по предложениям до 17 ноября, после чего должно принять окончательное решение. По данным регулятора, бесконтактные платежи составляют 39% всех платежей в стране против 3% десять лет назад, а цифровыми кошельками пользуются более 60% взрослых британцев.

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