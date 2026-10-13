13 października bank centralny Chin zezwolił amerykańskiej firmie płatniczej Visa na rozpoczęcie przygotowań do utworzenia zarejestrowanej w kraju organizacji rozliczającej karty bankowe. Regulator nazwał tę decyzję znaczącym krokiem w otwieraniu chińskiego sektora finansowego, podaje Channel NewsAsia.

Rok na przygotowania

Według chińskiego banku centralnego Visa ma rok na zakończenie przygotowań biznesowych. Lokalna organizacja rozliczeniowa umożliwi firmie bezpośrednie rozliczanie krajowych transakcji w juanach za pośrednictwem własnej sieci.

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Oświadczenie Visa

Visa oświadczyła, że zezwolenie jest ważnym kamieniem milowym na drodze do obsługi chińskiego krajowego rynku płatności. Dyrektor generalny Visa Ryan McInerney nazwał zatwierdzenie wniosku o przygotowania znaczącym krokiem naprzód w ramach długoterminowego zaangażowania firmy w Chinach.

McInerney podziękował również przywódcom USA i Chin za ich rolę w dążeniu do konstruktywnych i strategicznie stabilnych relacji między największymi gospodarkami świata.

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