13 октября центральный банк Китая разрешил американской платежной компании Visa начать подготовку к созданию зарегистрированной в стране организации для клиринга банковских карт. Регулятор назвал это решение значительным шагом в открытии финансового сектора Китая, сообщает Channel NewsAsia.

Год на подготовку

По данным китайского центробанка, у Visa есть один год, чтобы завершить бизнес-подготовку. Местная клиринговая организация позволит компании напрямую проводить расчеты по внутренним операциям в юанях через собственную сеть.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление Visa

В Visa заявили, что разрешение является важной вехой на пути к обслуживанию китайского внутреннего рынка платежей. Генеральный директор Visa Райан Макинерни назвал одобрение заявки на подготовку значительным шагом вперед в рамках долгосрочной приверженности компании Китаю.

Макинерни также поблагодарил лидеров США и Китая за их роль в стремлении к конструктивным и стратегически стабильным отношениям между крупнейшими экономиками мира.

Читай нас в