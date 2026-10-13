Китай схвалив підготовку Visa до клірингу карток у країні — Channel NewsAsia

Центральний банк Китаю 13 жовтня дозволив американській платіжній компанії Visa розпочати підготовку до створення зареєстрованої в країні організації для клірингу банківських карток. Регулятор назвав це рішення значним кроком у відкритті фінансового сектору Китаю, повідомляє Channel NewsAsia.

Рік на підготовку

За даними китайського центробанку, Visa має один рік, щоб завершити бізнес-підготовку. Місцева клірингова організація дасть компанії змогу безпосередньо проводити розрахунки за внутрішніми операціями в юанях через власну мережу.

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Заява Visa

У Visa заявили, що дозвіл є важливою віхою на шляху до обслуговування китайського внутрішнього ринку платежів. Генеральний директор Visa Раян Макінерні назвав схвалення заявки на підготовку значним кроком уперед у межах довгострокової відданості компанії Китаю.

Макінерні також подякував лідерам США та Китаю за їхню роль у прагненні до конструктивних і стратегічно стабільних відносин між найбільшими економіками світу.

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