Bank Rezerw Republiki Południowej Afryki planuje uruchomić w styczniu 2027 roku pilotażowy projekt bankomatów niepowiązanych z poszczególnymi bankami. Takie urządzenia mają umożliwić klientom różnych banków wypłatę gotówki przy minimalnych opłatach. Regulator zamierza rozmieścić pierwszą partię bankomatów w całym kraju do końca 2027 roku, informuje TimesLIVE.

Dostęp do gotówki

Według badania gotówka stanowi około 56% wszystkich transakcji konsumenckich w RPA pod względem liczby, a roczne koszty związane z jej używaniem wynoszą około 88,5 mld randów. Bank centralny zaznacza, że miliony mieszkańców kraju, przede wszystkim osoby o niskich dochodach, nadal potrzebują gotówki, w tym na codzienne przejazdy minibusami-taksówkami.

Jednocześnie dostęp do pieniędzy jest kosztowny dla takich klientów, między innymi ze względu na ograniczoną liczbę bankomatów w miejscach ich zamieszkania. Inicjatywa wspólnych bankomatów jest częścią strategii Cash Smart, której celem jest obniżenie kosztów dostępu do gotówki.

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Płatności cyfrowe i konkurencja

Prezes Banku Rezerw Lesetja Kganyago oświadczył, że dopuszczenie firm fintech, specjalistów ds. płatności i innych instytucji niebankowych do systemu płatniczego wzmocni konkurencję z tradycyjnymi bankami, pobudzi innowacje i obniży koszty. Regulator przygotowuje nowy system zezwoleń i wyjątków dla firm niebankowych i liczy na jego publikację do końca listopada.

Bank rozwija również PayShap — platformę natychmiastowych przelewów uruchomioną w 2023 roku. Od tego czasu przeprowadzono za jej pośrednictwem ponad 1 mld transakcji o wartości ponad 1 bln randów, jednak wolumen takich transakcji nadal stanowi mniej niż 40% wolumenu kredytowych przelewów EFT.

Wśród innych planowanych działań jest pilotaż w pierwszym kwartale 2027 roku jednolitego standardu kodów QR QR+ do przyjmowania płatności przez małe firmy i ulicznych sprzedawców. Bank Rezerw pracuje także nad jednolitą cyfrową tożsamością dla płatności, która ma umożliwić ponowne wykorzystywanie zweryfikowanych danych klienta za jego zgodą.

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