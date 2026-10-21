Центробанк ПАР у січні протестує спільні банкомати — TimesLIVE

Резервний банк Південно-Африканської Республіки планує в січні 2027 року запустити пілотний проєкт банкоматів без прив’язки до окремих банків. Такі пристрої мають дати клієнтам різних банків змогу знімати готівку з мінімальними комісіями. Першу партію банкоматів регулятор має намір розгорнути по країні до кінця 2027 року, повідомляє TimesLIVE.

Доступ до готівки

За даними дослідження, на готівку припадає близько 56% усіх споживчих операцій у ПАР за кількістю, а щорічні витрати, пов’язані з її використанням, становлять приблизно 88,5 млрд рандів. У центробанку зазначають, що мільйони жителів країни, передусім люди з низькими доходами, і надалі потребують готівки, зокрема для щоденних поїздок маршрутними таксі.

Водночас доступ до грошей для таких клієнтів є дорогим, зокрема через обмежену кількість банкоматів у районах їхнього проживання. Ініціатива зі спільними банкоматами є частиною стратегії Cash Smart, спрямованої на скорочення витрат на отримання готівки.

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Цифрові платежі та конкуренція

Голова Резервного банку Лесетя Кганьяго заявив, що допуск фінтех-компаній, платіжних спеціалістів та інших небанківських установ до платіжної системи посилить конкуренцію з традиційними банками, стимулюватиме інновації та знижуватиме витрати. Регулятор готує нову систему дозволів і винятків для небанківських компаній та розраховує опублікувати її до кінця листопада.

Банк також розвиває PayShap — платформу миттєвих переказів, запущену у 2023 році. Відтоді через неї провели понад 1 млрд операцій на суму більш як 1 трлн рандів, однак обсяг таких транзакцій усе ще становить менш ніж 40% обсягу кредитних EFT-переказів.

Серед інших запланованих кроків — пілотування у першому кварталі 2027 року єдиного стандарту QR-кодів QR+ для приймання платежів малим бізнесом і вуличними торговцями. Резервний банк також працює над єдиним цифровим посвідченням для платежів, яке має дозволити повторно використовувати перевірені дані клієнта за його згодою.

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