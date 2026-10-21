Резервный банк Южно-Африканской Республики планирует в январе 2027 года запустить пилотный проект банкоматов, не привязанных к отдельным банкам. Такие устройства должны позволить клиентам разных банков снимать наличные с минимальными комиссиями. Регулятор намерен развернуть первую партию банкоматов по стране до конца 2027 года, сообщает TimesLIVE.

Доступ к наличным

Согласно исследованию, наличные составляют около 56% всех потребительских операций в ЮАР по количеству, а ежегодные расходы, связанные с их использованием, достигают примерно 88,5 млрд рэндов. В центробанке отмечают, что миллионы жителей страны, прежде всего люди с низкими доходами, по-прежнему нуждаются в наличных, в частности для ежедневных поездок на маршрутных такси.

В то же время доступ к деньгам для таких клиентов является дорогим, в том числе из-за ограниченного количества банкоматов в районах их проживания. Инициатива с общими банкоматами является частью стратегии Cash Smart, направленной на сокращение расходов на получение наличных.

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Цифровые платежи и конкуренция

Глава Резервного банка Лесетя Кганьяго заявил, что допуск финтех-компаний, платежных специалистов и других небанковских учреждений к платежной системе усилит конкуренцию с традиционными банками, будет стимулировать инновации и снижать расходы. Регулятор готовит новую систему разрешений и исключений для небанковских компаний и рассчитывает опубликовать ее до конца ноября.

Банк также развивает PayShap — платформу мгновенных переводов, запущенную в 2023 году. С тех пор через нее провели более 1 млрд операций на сумму свыше 1 трлн рэндов, однако объем таких транзакций все еще составляет менее 40% объема кредитных EFT-переводов.

Среди других запланированных шагов — пилотирование в первом квартале 2027 года единого стандарта QR-кодов QR+ для приема платежей малым бизнесом и уличными торговцами. Резервный банк также работает над единым цифровым удостоверением для платежей, которое должно позволить повторно использовать проверенные данные клиента с его согласия.

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