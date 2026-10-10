Małe przedsiębiorstwa w australijskim stanie Nowa Południowa Walia analizują ceny oraz sposoby pokrywania opłat za akceptowanie kart po wprowadzeniu zakazu dodatkowych opłat za płatności kartą. Ograniczenie wprowadzone przez Bank Rezerw Australii weszło w życie 1 października i obejmuje płatności za pośrednictwem EFTPOS, Mastercard, Visa i American Express, informuje ABC News.

Regulator wyjaśnił, że zmiany leżą w interesie publicznym i mają uczynić system płatniczy bardziej przejrzystym oraz łatwiejszym do zrozumienia dla przedsiębiorców i klientów. Jednocześnie opłaty, które firmy ponoszą za transakcje kartowe, nie zostały zniesione.

Lokale zmieniają menu

Właściciel kawiarni w Sydney Philip Barbaro powiedział, że jego grupa wydaje na takie opłaty około 150 tys. dolarów rocznie. Według niego firma nie podniosła ceny kawy w konkurencyjnym środowisku miasta, ale zwiększyła ceny niektórych innych pozycji w menu, aby zrekompensować koszty.

Właściciel piekarni Jamaican Patty Bakehouse Chris Skuse na razie pokrywa opłaty sam. Jednak powiedział, że może podnieść ceny w nowym roku. Przedsiębiorca zauważył, że większość klientów woli płacić kartą, a obsługa gotówki powoduje dodatkowe niedogodności.

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Możliwe rabaty za gotówkę

Dyrektor wykonawczy stowarzyszenia biznesowego Business Sydney Paul Nicolaou oświadczył, że przedsiębiorstwa są już pod presją rosnących stóp procentowych, kosztów energii oraz ograniczania przez gospodarstwa domowe wydatków uznaniowych. Jego zdaniem firmy muszą pokrywać swoje koszty, więc skutkiem mogą być wyższe ceny dla konsumentów.

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów podkreśliła, że przedsiębiorstwa mogą wliczać opłatę do całkowitej ceny produktu, ale nie powinny wprowadzać klientów w błąd co do kosztu ani przyczyn jego zmiany. Firmom wolno także oferować rabaty osobom wybierającym określoną metodę płatności, w tym gotówkę lub PayID. Warunki takiego rabatu muszą zostać jasno przekazane przed złożeniem zamówienia lub dokonaniem płatności, a obniżona cena nie może być jedyną prezentowaną ceną ani bardziej widoczna niż pełna cena.

Barbaro rozważa udzielanie rabatu klientom płacącym gotówką. Skuse z kolei nie planuje wprowadzać takiej praktyki.

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