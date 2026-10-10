Малые предприятия в австралийском штате Новый Южный Уэльс пересматривают цены и способы покрытия комиссий за прием карт после запрета дополнительных платежей при расчете картой. Ограничение, введенное Резервным банком Австралии, вступило в силу 1 октября и распространяется на платежи через EFTPOS, Mastercard, Visa и American Express, сообщает ABC News.

Регулятор пояснил, что изменения отвечают общественным интересам и должны сделать платежную систему более прозрачной и понятной для предпринимателей и клиентов. В то же время комиссии, которые бизнес уплачивает за карточные операции, не отменены.

Заведения пересматривают меню

Владелец кафе в Сиднее Филип Барбаро сообщил, что его группа тратит на такие комиссии примерно 150 тысяч долларов в год. По его словам, в конкурентной среде города компания не повышала цену на кофе, но увеличила стоимость некоторых других позиций меню, чтобы компенсировать расходы.

Владелец пекарни Jamaican Patty Bakehouse Крис Скус пока берет комиссии на себя. Однако он сказал, что может повысить цены в новом году. Предприниматель отметил, что большинство посетителей предпочитает платить картой, а работа с наличными создает дополнительные неудобства.

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Возможные скидки за наличные

Исполнительный директор бизнес-объединения Business Sydney Пол Николау заявил, что на предприятия уже давят рост процентных ставок, расходов на энергию и сокращение необязательных расходов домохозяйств. По его мнению, бизнесу необходимо покрывать свои расходы, поэтому следствием могут стать более высокие цены для потребителей.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей подчеркнула: предприятия могут включать комиссию в общую цену товара, но не должны вводить покупателей в заблуждение относительно стоимости или причин ее изменения. Компаниям также разрешено предлагать скидки тем, кто выбирает определенный способ оплаты, в том числе наличные или PayID. Условия такой скидки должны быть четко сообщены до заказа или оплаты, а сниженная цена не должна быть единственной или более заметной, чем полная.

Барбаро рассматривает возможность предоставлять скидку клиентам, которые платят наличными. Скус, в свою очередь, не планирует вводить такую практику.

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