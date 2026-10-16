Rząd Australii przedłożył parlamentowi pakiet zmian legislacyjnych mających regulować duże platformy technologiczne. Kluczowym przepisem projektu ma być obowiązek umożliwienia użytkownikom mediów społecznościowych wyłączenia algorytmów rekomendacyjnych i przeglądania wyłącznie postów z obserwowanych przez nich kont, informuje BBC News.

Wybór dla użytkownika

Inicjatywa jest częścią projektu ustawy Digital Duty of Care, który będzie dotyczył nie tylko mediów społecznościowych, lecz także stron z grami, chatbotów i innych usług internetowych. Dokument zobowiąże je, w granicach rozsądnych możliwości, do zapewnienia bezpiecznego środowiska online.

Zgodnie z założeniami rządu dzieci mają być chronione przed szkodliwymi treściami i elementami projektowania usług, w tym pornografią oraz materiałami zachęcającymi do zaburzeń odżywiania lub szkodliwych postaw wobec kobiet. Dla dorosłych przewidziano ochronę przed poważnie szkodliwymi materiałami i zachowaniami — węższą kategorią nielegalnych treści. Za naruszenie wymogów firmom mogą grozić grzywny do 100 mln dolarów australijskich.

Premier Anthony Albanese oświadczył, że celem propozycji nie jest kontrola rządu, lecz zapewnienie użytkownikom większej kontroli nad własnym kanałem. Jednocześnie rząd nie proponuje domyślnego wyłączania algorytmów rekomendacyjnych: użytkownicy będą mogli samodzielnie wybrać potrzebny tryb.

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Wymogi dla platform

Ostateczne zasady nie zostały jeszcze zatwierdzone, jednak australijski rząd nalega, aby kanał zawierający wyłącznie obserwowane konta nie był mniej wygodny ani nie miał ograniczonej funkcjonalności w porównaniu z algorytmicznym. Ustawienia mają być widoczne, a wybrany tryb nie powinien zmieniać się bez wyraźnej zgody użytkownika, w tym po wyjściu z aplikacji.

Meta, Snap, TikTok, X i Google, do którego należy YouTube, odmówiły komentarza dla BBC w sprawie inicjatywy legislacyjnej. Szef Instagrama Adam Mosseri mówił, że niealgorytmiczne kanały mogą oznaczać dla użytkowników mniej postów od znajomych, a także zaprzeczał, że aplikacja powoduje uzależnienie kliniczne.

Krytycy projektu ustawy, w tym prawicowe partie Australii i administracja prezydenta USA Donalda Trumpa, uważają, że nowe wymogi mogą sprzyjać nadmiernej moderacji i cenzurze. Zwolennicy reformy odpowiadają, że użytkownicy nadal będą mogli obserwować dowolne konta i publikować własne treści.

Według badania przeprowadzonego na początku miesiąca około dwie trzecie przedstawicieli pokolenia Z pozostawiłoby rekomendacje algorytmiczne, podczas gdy prawie połowa wszystkich Australijczyków ogółem byłaby gotowa je wyłączyć.

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