Правительство Австралии внесло в парламент пакет законодательных изменений для регулирования крупных технологических платформ. Центральной нормой законопроекта должно стать обязательство социальных сетей предоставить пользователям возможность отключать рекомендательные алгоритмы и просматривать только публикации аккаунтов, на которые они подписаны, сообщает BBC News.

Выбор для пользователя

Инициатива является частью законопроекта Digital Duty of Care, который будет распространяться не только на социальные сети, но и на игровые сайты, чат-боты и другие онлайн-сервисы. Документ обяжет их в пределах разумно возможного обеспечивать безопасную онлайн-среду.

По замыслу правительства, детей должны защищать от вредного контента и элементов дизайна сервисов, в частности порнографии, материалов, поощряющих расстройства пищевого поведения или вредное отношение к женщинам. Для взрослых предусмотрена защита от серьёзно вредных материалов и поведения — более узкой категории незаконного контента. За нарушение требований компаниям могут грозить штрафы до 100 млн австралийских долларов.

Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что цель предложения заключается не в контроле правительства, а в предоставлении пользователям большего контроля над собственной лентой. В то же время правительство не предлагает отключать рекомендательные алгоритмы по умолчанию: пользователи смогут самостоятельно выбирать нужный режим.

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Требования к платформам

Окончательные правила ещё не утверждены, однако австралийское правительство настаивает, что лента только из подписок не должна быть менее удобной или иметь ограниченный функционал по сравнению с алгоритмической. Настройки должны быть заметными, а выбранный режим не должен меняться без прямого согласия пользователя, в том числе после выхода из приложения.

Meta, Snap, TikTok, X и Google, которой принадлежит YouTube, отказались комментировать законодательную инициативу для BBC. Глава Instagram Адам Моссери заявлял, что неалгоритмические ленты могут означать для пользователей меньше публикаций от друзей, а также отрицал, что приложение вызывает клиническую зависимость.

Критики законопроекта, среди которых правые партии Австралии и администрация президента США Дональда Трампа, считают, что новые требования могут способствовать чрезмерной модерации и цензуре. Сторонники реформы возражают, что пользователи по-прежнему смогут подписываться на любые аккаунты и публиковать собственный контент.

Согласно опросу, проведённому в начале месяца, около двух третей представителей поколения Z оставили бы алгоритмические рекомендации, тогда как почти половина всех австралийцев в целом была бы готова их отключить.

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