Австралія пропонує вимикач алгоритмічних рекомендацій у соцмережах — BBC News

Уряд Австралії вніс до парламенту пакет законодавчих змін для регулювання великих технологічних платформ. Центральною нормою законопроєкту має стати обов’язок соціальних мереж надати користувачам можливість вимикати рекомендаційні алгоритми й переглядати лише дописи облікових записів, на які вони підписані, повідомляє BBC News.

Вибір для користувача

Ініціатива є частиною законопроєкту Digital Duty of Care, який поширюватиметься не лише на соціальні мережі, а й на ігрові сайти, чат-боти та інші онлайн-сервіси. Документ зобов’язуватиме їх у межах розумно можливого забезпечувати безпечне онлайн-середовище.

За задумом уряду, дітей мають захищати від шкідливого контенту та елементів дизайну сервісів, зокрема порнографії, матеріалів, що заохочують розлади харчової поведінки або шкідливе ставлення до жінок. Для дорослих передбачено захист від серйозно шкідливих матеріалів і поведінки — вужчого переліку незаконного контенту. За порушення вимог компаніям можуть загрожувати штрафи до 100 млн австралійських доларів.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що мета пропозиції полягає не в контролі уряду, а у наданні користувачам більшого контролю над власною стрічкою. Водночас уряд не пропонує вимикати рекомендаційні алгоритми за замовчуванням: користувачі зможуть самостійно обирати потрібний режим.

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Вимоги до платформ

Остаточні правила ще не затверджені, однак австралійський уряд наполягає, що стрічка лише з підписок не повинна бути менш зручною або мати обмежений функціонал порівняно з алгоритмічною. Налаштування мають бути помітними, а обраний режим не повинен змінюватися без прямої згоди користувача, зокрема після виходу із застосунку.

Meta, Snap, TikTok, X і Google, якій належить YouTube, відмовилися коментувати законодавчу ініціативу BBC. Керівник Instagram Адам Моссері заявляв, що неалгоритмічні стрічки можуть означати для користувачів меншу кількість дописів від друзів, а також заперечував, що застосунок викликає клінічну залежність.

Критики законопроєкту, серед яких праві партії Австралії та адміністрація президента США Дональда Трампа, вважають, що нові вимоги можуть сприяти надмірній модерації та цензурі. Прихильники реформи заперечують, що користувачі й надалі зможуть підписуватися на будь-які облікові записи та публікувати власний контент.

За даними опитування, проведеного на початку місяця, близько двох третин представників покоління Z залишили б алгоритмічні рекомендації, тоді як майже половина всіх австралійців загалом готова була б їх вимкнути.

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