Estońskie Stowarzyszenie Firm Medialnych wezwało polityków i regulatorów, w tym Komisję Europejską, do interwencji w związku z nowymi warunkami korzystania z usług Meta dla firm. Zdaniem stowarzyszenia mogą one pozwolić amerykańskiej korporacji technologicznej wykorzystywać treści informacyjne bez odrębnej zgody wydawców i bez wynagrodzenia, informuje ERR News.

Nowe zasady miały wejść w życie 30 października. Po rozmowach z Komisją Europejską Meta przesunęła tę datę na 20 listopada, jednak estońskie stowarzyszenie uważa, że odroczenie to nie zmienia istotnie sytuacji.

Dostęp do materiałów wydawców

Według oceny stowarzyszenia warunki zobowiązują użytkowników biznesowych, w tym wydawców wiadomości, do przyznania Meta prawa dostępu do treści internetowych za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania. Firma mogłaby indeksować, przechowywać, wyszukiwać i aktualizować te treści na własne cele biznesowe bez odrębnego zezwolenia lub wynagrodzenia.

Początkowo Meta dążyła do zapewnienia sobie prawa do wykorzystywania materiałów do trenowania sztucznej inteligencji. Po protestach wydawców słowo „trenowanie” usunięto, lecz stowarzyszenie jest przekonane, że pozostałe sformułowania nadal są wystarczająco szerokie, by umożliwiać wykorzystanie związane z AI.

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Członek zarządu stowarzyszenia Väino Koorberg oświadczył, że zmiany te potencjalnie mogą stać się największą kradzieżą treści. Jak powiedział, Meta jako duży cyfrowy strażnik dostępu wpływa na widoczność innych uczestników rynku, dlatego wobec takich platform w UE obowiązują surowsze zasady.

Obawy dotyczące dostępu do wiadomości

Wydawcy uważają, że nowe warunki stawiają ich przed wyborem: zgodzić się na wykorzystywanie materiałów albo stracić ważny kanał pozyskiwania czytelników. Koorberg poinformował także, że Meta testuje ograniczenia dotyczące udostępniania linków na Facebooku: bezpłatnie w ciągu miesiąca można udostępnić tylko dwa linki.

Stowarzyszenie oświadczyło, że zmniejszenie widoczności profesjonalnego dziennikarstwa w mediach społecznościowych może ograniczyć użytkownikom dostęp do wiarygodnych informacji i zwiększyć ich podatność na dezinformację. Koorberg zaznaczył, że najbardziej radykalnym krokiem dla mediów mogłoby być zakończenie współpracy z produktami Meta.

News/Media Alliance, reprezentujący niemal 2 tysiące amerykańskich wydawców, zwrócił się do założyciela Meta Marka Zuckerberga z żądaniem wycofania nowych warunków. Kolejne cztery europejskie organizacje wydawców zwróciły się do Komisji Europejskiej z podobnymi obawami. Zastępczyni szefowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Estonii Elis Paemurd oświadczyła, że Komisja monitoruje przestrzeganie przez Meta prawa UE, w tym zakazu nadużywania pozycji dominującej.

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