Естонські медіа закликали Єврокомісію втрутитися через умови Meta — ERR News

Естонська асоціація медіакомпаній закликала політиків і регуляторів, зокрема Європейську комісію, втрутитися через нові умови користування Meta для бізнесу. На думку об’єднання, вони можуть дозволити американській технологічній корпорації використовувати новинний контент без окремої згоди видавців і без оплати, повідомляє ERR News.

Нові правила мали набути чинності 30 жовтня. Після обговорень із Єврокомісією Meta перенесла дату на 20 листопада, однак естонська асоціація вважає, що це відтермінування суттєво не змінює ситуації.

Доступ до матеріалів видавців

За оцінкою асоціації, умови зобов’язують бізнес-користувачів, зокрема новинних видавців, надати Meta право отримувати доступ до вебконтенту за допомогою автоматизованого програмного забезпечення. Компанія могла б індексувати, зберігати, шукати та оновлювати цей контент для власних бізнес-цілей без окремого дозволу або винагороди.

Спочатку Meta прагнула закріпити право на використання матеріалів для навчання штучного інтелекту. Після протестів видавців слово «навчання» прибрали, проте в асоціації переконані, що решта формулювань усе одно достатньо широкі для використання, пов’язаного зі ШІ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Член правління асоціації Вяйно Коорберґ заявив, що ці зміни потенційно можуть стати найбільшою крадіжкою контенту. За його словами, Meta як великий цифровий гейткіпер впливає на видимість інших учасників ринку, тому для таких платформ у ЄС діють суворіші правила.

Побоювання щодо доступу до новин

Видавці вважають, що нові умови ставлять їх перед вибором: погодитися на використання матеріалів або втратити важливий канал залучення читачів. Коорберґ також повідомив, що Meta тестує обмеження на поширення посилань у Facebook: безкоштовно протягом місяця можна поширити лише два посилання.

В асоціації заявили, що зниження видимості професійної журналістики в соціальних мережах може обмежити доступ користувачів до надійної інформації та посилити їхню вразливість до дезінформації. Коорберґ зазначив, що найрадикальнішим кроком для медіа може стати припинення співпраці з продуктами Meta.

News/Media Alliance, яка представляє майже 2 тисячі американських видавців, звернулася до засновника Meta Марка Цукерберга з вимогою відкликати нові умови. Ще чотири європейські організації видавців звернулися до Єврокомісії з подібними занепокоєннями. Заступниця голови Представництва Єврокомісії в Естонії Еліс Паемурд заявила, що Комісія стежить за дотриманням Meta права ЄС, зокрема заборони зловживання домінуючим становищем.

Читай нас у