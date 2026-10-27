Эстонская ассоциация медиакомпаний призвала политиков и регуляторов, в частности Европейскую комиссию, вмешаться в связи с новыми условиями пользования Meta для бизнеса. По мнению объединения, они могут позволить американской технологической корпорации использовать новостной контент без отдельного согласия издателей и без оплаты, сообщает ERR News.

Новые правила должны были вступить в силу 30 октября. После обсуждений с Еврокомиссией Meta перенесла дату на 20 ноября, однако эстонская ассоциация считает, что эта отсрочка существенно не меняет ситуацию.

Доступ к материалам издателей

По оценке ассоциации, условия обязывают бизнес-пользователей, в том числе новостных издателей, предоставить Meta право получать доступ к веб-контенту с помощью автоматизированного программного обеспечения. Компания могла бы индексировать, хранить, искать и обновлять этот контент для собственных бизнес-целей без отдельного разрешения или вознаграждения.

Изначально Meta стремилась закрепить право на использование материалов для обучения искусственного интеллекта. После протестов издателей слово «обучение» убрали, однако в ассоциации убеждены, что остальные формулировки все равно достаточно широки для использования, связанного с ИИ.

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Член правления ассоциации Вяйно Коорберг заявил, что эти изменения потенциально могут стать крупнейшей кражей контента. По его словам, Meta как крупный цифровой гейткипер влияет на видимость других участников рынка, поэтому для таких платформ в ЕС действуют более строгие правила.

Опасения по поводу доступа к новостям

Издатели считают, что новые условия ставят их перед выбором: согласиться на использование материалов или потерять важный канал привлечения читателей. Коорберг также сообщил, что Meta тестирует ограничения на распространение ссылок в Facebook: бесплатно в течение месяца можно распространить только две ссылки.

В ассоциации заявили, что снижение видимости профессиональной журналистики в социальных сетях может ограничить доступ пользователей к надежной информации и усилить их уязвимость к дезинформации. Коорберг отметил, что наиболее радикальным шагом для медиа может стать прекращение сотрудничества с продуктами Meta.

News/Media Alliance, представляющий почти 2 тысячи американских издателей, обратился к основателю Meta Марку Цукербергу с требованием отозвать новые условия. Еще четыре европейские организации издателей обратились в Еврокомиссию с аналогичными опасениями. Заместительница главы Представительства Еврокомиссии в Эстонии Элис Паемурд заявила, что Комиссия следит за соблюдением Meta права ЕС, в том числе запрета на злоупотребление доминирующим положением.

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