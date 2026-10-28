W Karlsruhe Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec (Bundesgerichtshof, BGH) ponownie zawiesił postępowanie w sprawie pozwu polityczki Partii Zielonych Renate Künast przeciwko Meta i skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne. Jak informuje Der Spiegel, niemiecki sąd uważa, że w tej sprawie nadal nie wyjaśniono szeregu ważnych kwestii prawnych.

Spór o fałszywy cytat

Od 2015 roku Künast domaga się zaprzestania rozpowszechniania na Facebooku memu z jej zdjęciem i zmyślonym stwierdzeniem, że Niemcy rzekomo powinni uczyć się języka tureckiego. Polityczka nie wypowiedziała tych słów. Obrazek z tekstem był publikowany i rozpowszechniany w różnych wersjach.

Pierwotny mem został już usunięty. Jednocześnie Künast chce, aby Facebook samodzielnie znajdował i usuwał wszystkie podobne co do istoty wersje, bez odrębnych zgłoszeń dotyczących każdego wykrytego zamieszczenia. Oświadczyła przed sądem, że osoba prywatna nie może zatrudnić dziesiątek ludzi do wyszukiwania podobnych postów na całym świecie. W pozwie złożonym w 2021 roku polityczka zażądała także co najmniej 10 tys. euro odszkodowania.

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Pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE

Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie w 2024 roku potwierdził prawo Künast do żądania zaniechania naruszeń, lecz oddalił jej roszczenie o odszkodowanie. BGH rozpatrywał już tę sprawę w lutym 2025 roku, po czym postanowił zaczekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w innej podobnej sprawie.

Pod koniec 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że operatorzy internetowych platform handlowych odpowiadają za rozpowszechnianie danych osobowych w ogłoszeniach. Muszą sprawdzać przed publikacją ogłoszenia zawierające dane wrażliwe oraz zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu takich materiałów na inne strony internetowe.

Podczas ponownego rozpatrywania sprawy BGH wyraził wątpliwości, czy to i inne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE można zastosować do pozwu Künast. Sąd chce w szczególności ustalić, czy Meta ponosi nieograniczoną odpowiedzialność na mocy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych oraz czy spółka może powołać się na przewidziane w dyrektywie o handlu elektronicznym zwolnienie z odpowiedzialności. Postępowanie w sprawie nr VI ZR 64/24 zostało zawieszone do czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

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