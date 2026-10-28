В Карлсруэ Федеральный суд Германии (Bundesgerichtshof, BGH) вновь приостановил рассмотрение иска политика партии «Зелёных» Ренате Кюнаст против Meta и направил в Суд Европейского союза запрос о предварительном решении. Как сообщает Der Spiegel, немецкий суд считает, что в этом деле до сих пор не выяснен ряд важных правовых вопросов.

Спор из-за фальшивой цитаты

Кюнаст с 2015 года добивается прекращения распространения в Facebook мема с её фотографией и выдуманной фразой о том, что немцы якобы должны изучать турецкий язык. Политик такого высказывания не делала. Изображение с текстом публиковали и распространяли в различных вариантах.

Исходный мем уже удалили. В то же время Кюнаст стремится к тому, чтобы Facebook самостоятельно находил и удалял все схожие по сути варианты без отдельных уведомлений о каждом выявленном размещении. Она заявила суду, что частное лицо не может нанять десятки людей для поиска подобных публикаций по всему миру. В иске, поданном в 2021 году, политик также требовала компенсацию в размере не менее 10 тысяч евро.

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Вопросы к Суду ЕС

Высший земельный суд Франкфурта в 2024 году подтвердил право Кюнаст требовать прекращения нарушения, но отклонил её требование о возмещении. BGH уже рассматривал это дело в феврале 2025 года, после чего решил дождаться решения Суда ЕС по другому похожему делу.

В конце 2025 года Суд ЕС постановил, что операторы онлайн-маркетплейсов несут ответственность за распространение персональных данных в объявлениях. Они должны проверять до публикации объявления с чувствительными данными и препятствовать незаконному копированию таких материалов на другие сайты.

Во время нового рассмотрения BGH выразил сомнения, можно ли применить это и другие решения Суда ЕС к иску Кюнаст. Суд, в частности, хочет выяснить, несёт ли Meta неограниченную ответственность по Общему регламенту ЕС о защите данных и может ли компания ссылаться на предусмотренное Директивой об электронной коммерции освобождение от ответственности. Производство по делу № VI ZR 64/24 приостановлено до решения Суда ЕС.

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