Федеральний суд Німеччини знову призупинив справу Кюнаст проти Meta — Der Spiegel

У Карлсруе Федеральний суд Німеччини (Bundesgerichtshof, BGH) знову призупинив розгляд позову політикині партії Зелених Ренате Кюнаст проти Meta та направив до Суду Європейського Союзу запит для попереднього рішення. Як повідомляє Der Spiegel, німецький суд вважає, що в цій справі досі не з’ясовано низку важливих правових питань.

Суперечка через фальшиву цитату

Кюнаст із 2015 року домагається припинення поширення у Facebook мему з її фотографією та вигаданою фразою про те, що німці нібито мають вивчати турецьку мову. Політикиня цього вислову не робила. Зображення з текстом публікували та поширювали в різних варіантах.

Початковий мем уже видалили. Водночас Кюнаст прагне, щоб Facebook самостійно знаходив і видаляв усі схожі за суттю варіанти без окремих повідомлень про кожне виявлене розміщення. Вона заявила суду, що приватна особа не може найняти десятки людей для пошуку подібних дописів у всьому світі. У позові, поданому 2021 року, політикиня також вимагала щонайменше 10 тисяч євро компенсації.

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Питання до Суду ЄС

Вищий земельний суд Франкфурта у 2024 році підтвердив право Кюнаст вимагати припинення порушення, але відхилив її вимогу про відшкодування. BGH уже розглядав цю справу в лютому 2025 року, після чого вирішив дочекатися рішення Суду ЄС в іншій подібній справі.

Наприкінці 2025 року Суд ЄС постановив, що оператори онлайн-маркетплейсів відповідають за поширення персональних даних в оголошеннях. Вони мають перевіряти до публікації оголошення з чутливими даними та перешкоджати незаконному копіюванню таких матеріалів на інші сайти.

Під час нового розгляду BGH висловив сумніви, чи можна застосувати це та інші рішення Суду ЄС до позову Кюнаст. Суд, зокрема, хоче з’ясувати, чи несе Meta необмежену відповідальність за Загальним регламентом ЄС про захист даних та чи може компанія посилатися на передбачене Директивою про електронну комерцію звільнення від відповідальності. Провадження у справі № VI ZR 64/24 призупинене до рішення Суду ЄС.

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