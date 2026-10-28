Grecja zakazała mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat — RMF24

W ubiegłym tygodniu parlament Grecji uchwalił ustawę zakazującą dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. Jak informuje RMF24, powołując się na Politico, grecka decyzja stała się jednym z krajowych środków rozważanych przez państwa Unii Europejskiej przed wprowadzeniem wspólnych zasad w bloku.

Własne ograniczenia w krajach UE

We Włoszech trwa dyskusja nad środkami ochrony użytkowników poniżej 14. roku życia. Portugalia oficjalnie poinformowała Komisję Europejską o swoich propozycjach i poprosiła ją o ocenę. Ministrowie Cypru zatwierdzili własny zakaz dla osób poniżej 15 lat w dniu, w którym Bruksela przedstawiła swój projekt.

Austria i Niemcy również pracują nad krajowymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczeń wiekowych dla użytkowników platform. Jednocześnie państwa UE popierają ideę jednolitych zasad, które dałyby Brukseli uprawnienia do nadzorowania dużych platform, w tym Instagrama i TikToka.

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Projekt Kids Act

18 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w dorocznym wystąpieniu projekt Kids Act. Przewiduje on zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia oraz istotne ograniczenia dla osób poniżej 15 lat.

Według przytoczonych szacunków uzgodnienie i wdrożenie wspólnych norm będzie wymagało negocjacji i może potrwać miesiące. Oczekuje się, że przepisy UE mogą wejść w życie nie wcześniej niż w 2028 roku.

Argumenty za ograniczeniami

W materiale zaznaczono, że nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci wiąże się z problemami ze snem i koncentracją, a także ze spadkiem aktywności fizycznej. Długotrwałe przebywanie na platformach może zwiększać ryzyko kontaktu z cyberprzemocą, mową nienawiści i nieodpowiednimi treściami, które mogą promować algorytmy.

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