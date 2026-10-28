Греція заборонила соцмережі для осіб до 15 років — RMF24

Парламент Греції минулого тижня ухвалив закон, що забороняє доступ до соціальних мереж особам віком до 15 років. Про це з посиланням на Politico повідомляє RMF24. Грецьке рішення стало одним із національних заходів, які країни Євросоюзу розглядають до появи спільних правил у блоці.

Власні обмеження в країнах ЄС

В Італії триває обговорення заходів захисту користувачів віком до 14 років. Португалія офіційно повідомила Європейську комісію про свої пропозиції та попросила її надати оцінку. Міністри Кіпру схвалили власну заборону для осіб до 15 років у день, коли Брюссель представив свій проєкт.

Австрія та Німеччина також працюють над національними рішеннями щодо вікових обмежень для користувачів платформ. Водночас країни ЄС підтримують ідею єдиних правил, які дали б Брюсселю повноваження наглядати за великими платформами, зокрема Instagram і TikTok.

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Проєкт Kids Act

18 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у щорічному зверненні представила проєкт Kids Act. Він передбачає заборону доступу до соціальних мереж для дітей молодших за 13 років і суттєві обмеження для осіб до 15 років.

За наведеними оцінками, узгодження та запровадження спільних норм потребуватиме переговорів і може розтягнутися на місяці. Очікується, що правила ЄС можуть набути чинності не раніше 2028 року.

Аргументи на користь обмежень

У матеріалі зазначається, що надмірне користування соціальними мережами дітьми пов’язують із проблемами зі сном і концентрацією, а також зі зниженням фізичної активності. Тривале перебування на платформах може збільшувати ризик контакту з кібербулінгом, мовою ненависті та неприйнятним контентом, який можуть просувати алгоритми.

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