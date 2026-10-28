Греция запретила соцсети для лиц младше 15 лет — RMF24

На прошлой неделе парламент Греции принял закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет. Об этом со ссылкой на Politico сообщает RMF24. Греческое решение стало одной из национальных мер, которые страны Европейского союза рассматривают до появления общих правил в блоке.

Собственные ограничения в странах ЕС

В Италии продолжается обсуждение мер защиты пользователей младше 14 лет. Португалия официально уведомила Европейскую комиссию о своих предложениях и попросила ее дать оценку. Министры Кипра одобрили собственный запрет для лиц младше 15 лет в день, когда Брюссель представил свой проект.

Австрия и Германия также работают над национальными решениями по возрастным ограничениям для пользователей платформ. В то же время страны ЕС поддерживают идею единых правил, которые дали бы Брюсселю полномочия надзирать за крупными платформами, включая Instagram и TikTok.

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Проект Kids Act

18 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении представила проект Kids Act. Он предусматривает запрет доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет и существенные ограничения для лиц младше 15 лет.

Согласно приведенным оценкам, согласование и внедрение общих норм потребует переговоров и может растянуться на месяцы. Ожидается, что правила ЕС могут вступить в силу не ранее 2028 года.

Аргументы в пользу ограничений

В материале отмечается, что чрезмерное использование социальных сетей детьми связывают с проблемами со сном и концентрацией, а также со снижением физической активности. Длительное пребывание на платформах может увеличивать риск контакта с кибербуллингом, языком ненависти и неприемлемым контентом, который могут продвигать алгоритмы.

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