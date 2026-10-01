W USA Meta wydała 9,89 mld dolarów na część ugody w pozwie wniesionym przez prokuratorów generalnych stanów USA w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Jak informuje The Verge, bez tych wydatków zysk operacyjny firmy w trzecim kwartale wyniósłby 22,89 mld dolarów.

Warunki ugody

W sierpniu Meta zgodziła się zapłacić 17,1 mld dolarów, aby uregulować szeroko zakrojony ogólnokrajowy pozew. W pozwie twierdzono, że firma wyrządziła krzywdę dzieciom, ponieważ jej platformy społecznościowe zostały zaprojektowane tak, by uzależniać.

Zgodnie z warunkami porozumienia Meta ma zapłacić tylko 5,3 mld dolarów z tej kwoty, jeśli YouTube i TikTok wprowadzą bardziej rygorystyczne ustawienia oraz mechanizmy ochrony dzieci. Łączne wydatki Meta w kwartale, w tym kwota ugody, sięgnęły 51,61 mld dolarów.

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Wyniki finansowe Meta

Pomimo wydatków związanych ze sprawami sądowymi Meta poinformowała o przychodach w wysokości 64,60 mld dolarów — o 26% wyższych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg oświadczył, że firma osiągnęła ważne etapy w pracach nad osobistą superinteligencją dla wszystkich.

Tego samego dnia sąd w stanie Nowy Meksyk nakazał Meta zapłacić 25 mld dolarów w sprawie dotyczącej skandalu Cambridge Analytica.

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