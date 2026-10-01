В США Meta потратила $9,89 млрд на часть урегулирования иска генеральных прокуроров США по вопросу безопасности детей. Как сообщает The Verge, без этих расходов операционная прибыль компании в третьем квартале составила бы $22,89 млрд.

Условия урегулирования

В августе Meta согласилась выплатить $17,1 млрд для урегулирования масштабного общенационального иска. В иске утверждалось, что компания нанесла вред детям, поскольку ее социальные платформы были разработаны так, чтобы вызывать зависимость.

По условиям соглашения Meta должна выплатить лишь $5,3 млрд из этой суммы, если YouTube и TikTok введут более строгие настройки и механизмы защиты детей. Общие расходы Meta за квартал, включая сумму урегулирования, достигли $51,61 млрд.

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Финансовые результаты Meta

Несмотря на расходы, связанные с судебными делами, Meta отчиталась о выручке в $64,60 млрд — на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания достигла важных этапов в работе над персональным суперинтеллектом для всех.

В тот же день суд в штате Нью-Мексико обязал Meta выплатить $25 млрд по делу о скандале Cambridge Analytica.

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