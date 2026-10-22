System diagnostyczny sztucznej inteligencji Microsoft MAI-DxO prawidłowo rozpoznał 83% złożonych przypadków medycznych w symulacji, podczas gdy lekarze rodzinni i interniści pracujący indywidualnie z materiałami referencyjnymi — 36%. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Science informuje TechCrunch.

MAI-DxO koordynuje kilku agentów AI, którzy symulują pracę konsylium: zadają pacjentowi pytania, zlecają badania i omawiają możliwą diagnozę. Do testów wykorzystano złożone przypadki kliniczne z New England Journal of Medicine.

Ograniczenia porównania

Tak złożone przypadki są zazwyczaj rozpatrywane przez wyspecjalizowanych ekspertów lub zespoły medyczne, których nie uwzględniono w porównaniu z systemem. Dyrektor generalny Microsoft AI Mustafa Suleyman nazwał wynik krokiem w kierunku „medycznej superinteligencji”.

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Jednocześnie dane z samego badania wskazują, że znaczną część wzrostu dokładności zapewniają podstawowe modele językowe, a system koordynacji DxO wnosi do tego odrębny efekt. Microsoft testował MAI-DxO na modelach OpenAI, Google, Anthropic, Meta i DeepSeek; najlepsze wyniki uzyskano z GPT-5 i GPT-5.5 firmy OpenAI.

Dokładność i koszt

W testach złożonych przypadków GPT-5 z podstawowym krótkim poleceniem osiągnął dokładność 78,9% przy szacowanym koszcie 8400 dolarów na przypadek. Zastosowanie DxO obniżało szacowany koszt o około 3000 dolarów, lecz zwiększało dokładność jedynie o około cztery punkty procentowe. W scenariuszach dla oddziałów ratunkowych nie odnotowano istotnej poprawy dokładności ani kosztów.

DxO najbardziej pomagał mniej wydajnym modelom: Gemini 2.5 Flash samodzielnie osiągnął dokładność 46,4%, a z systemem koordynacji — prawie 69%. Microsoft planuje także wspólnie z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie ocenić rozumowanie kliniczne DxO w warunkach szpitalnych. Pacjenci, którzy wyrażą zgodę, będą korzystać z systemu równolegle ze standardowym leczeniem, a jego zalecenia zostaną porównane z decyzjami lekarzy.

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