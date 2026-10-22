Диагностическая система искусственного интеллекта Microsoft MAI-DxO правильно определила 83% сложных медицинских случаев в симуляции, тогда как врачи общей практики и терапевты, работавшие индивидуально со справочными материалами, — 36%. О результатах исследования, опубликованного в журнале Science, сообщает TechCrunch.

MAI-DxO координирует нескольких ИИ-агентов, которые моделируют работу консилиума: задают пациенту вопросы, назначают обследования и обсуждают возможный диагноз. Для тестирования использовали сложные клинические случаи из New England Journal of Medicine.

Ограничения сравнения

Такие сложные случаи обычно рассматривают профильные специалисты или медицинские команды, которых не включали в сравнение с системой. Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман назвал результат шагом к «медицинскому суперинтеллекту».

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В то же время данные самого исследования свидетельствуют, что значительную часть прироста точности обеспечивают базовые языковые модели, а система координации DxO добавляет отдельный эффект. Microsoft тестировала MAI-DxO на моделях OpenAI, Google, Anthropic, Meta и DeepSeek; наилучшие результаты были получены с GPT-5 и GPT-5.5 от OpenAI.

Точность и стоимость

В тестах сложных случаев GPT-5 с базовым коротким запросом показала точность 78,9% при ориентировочной стоимости 8400 долларов на случай. Использование DxO уменьшало оценочную стоимость примерно на 3000 долларов, но повышало точность лишь примерно на четыре процентных пункта. В сценариях для отделений неотложной помощи существенного улучшения точности или стоимости не зафиксировали.

Наиболее заметно DxO помогала менее мощным моделям: Gemini 2.5 Flash самостоятельно достигла точности 46,4%, а с системой координации — почти 69%. Microsoft также планирует совместно с Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне оценить клиническое мышление DxO в больничных условиях. Пациенты, которые дадут согласие, будут взаимодействовать с системой параллельно со стандартным лечением, а ее рекомендации сравнят с решениями врачей.

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