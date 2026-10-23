Apple начала продажи складного смартфона iPhone Duo на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Первые партии устройств поступили в магазины Apple в разных странах, а смартфоны также начали получать покупатели, успевшие оформить заказы с доставкой в день запуска, сообщает NDTV World со ссылкой на Bloomberg News.

Очереди у магазинов

Из-за ограниченного количества устройств, доступных для предзаказа, часть желающих приобрести iPhone Duo в день запуска выстроилась в очереди у магазинов. Apple выделила лишь небольшую часть запасов для покупателей без предварительного заказа.

Вечером накануне старта продаж у флагманского магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке собралась очередь из более чем нескольких десятков человек без предзаказов. Подобные очереди также появились в Азии и Австралии.

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Цены и сроки доставки

iPhone Duo стоит от 2 000 долларов, а цена моделей с 2 ТБ памяти достигает 3 199 долларов. Издание отмечает, что это рекордная стоимость для смартфона массового рынка. Новым покупателям на сайте Apple предлагают доставку в конце января, хотя некоторым ранним заказчикам сроки, первоначально указывавшие на январь, пересмотрели на ноябрь или декабрь.

Производство модели усложняют новая технология дисплея и передовая технология шарнира. iPhone Duo выпускают лишь на ограниченном количестве предприятий в Китае. Линейка iPhone обеспечивает около половины доходов Apple, а Duo стал самым значительным изменением дизайна смартфонов компании почти за два десятилетия.

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