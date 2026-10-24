Китайские инженеры, связанные с разработкой малозаметного истребителя J-20, предложили интегрировать крупные радиолокационные антенны в крылья самолетов. Концепция предполагает использование маневров и скоординированной работы нескольких беспилотников для расширения зоны радиолокационного наблюдения, сообщает South China Morning Post.

Антенна внутри крыла

Описание проекта опубликовали 10 октября в рецензируемом китайском журнале Measurement & Control Technology. Авторами исследования являются Чжэнь Юньсун и его коллеги из AVIC Chengdu Aircraft Design and Research Institute — учреждения, разработавшего J-20. Китайское министерство обороны также называло этот институт конструктором двухместной модификации J-20S, рассчитанной на взаимодействие с беспилотными аппаратами.

Обычно основной радар истребителя размещают в носовой части за радиопрозрачным обтекателем. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, в свою очередь, используют крупные антенны в заметных надфюзеляжных конструкциях. Авторы работы предлагают разместить антенную решетку, компоненты управления и сопутствующие системы внутри крыла. Излучающая поверхность должна быть направлена вниз, а защитное покрытие — повторять внешний контур самолета.

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Маневры и группы дронов

Чтобы направлять луч радара в различные секторы, инженеры предлагают изменять положение самолета в полете. В частности, в режиме бокового полета беспилотник может выполнять крен более чем на 45 градусов, наклоняя антенну из нижнего положения в сторону. По мнению исследователей, это позволит динамически управлять радиолокационным лучом и расширять зону раннего предупреждения.

Концепция рассчитана на распределенные операции, при которых не один большой самолет, а несколько меньших и более дешевых беспилотников совместно выполняют задачи наблюдения. В исследовании названы четыре режима работы, в частности всенаправленное и многонаправленное обнаружение, а также скоординированные действия нескольких бортов. Такие действия могут обеспечивать широкое покрытие, сосредотачиваться на отдельных целях или совместно противодействовать электронным помехам.

Авторы считают, что скоординированное обнаружение несколькими самолетами является ключевой технологией для подхода «малые платформы, большие возможности». В то же время в работе не подтверждается, что предложенная система уже разрабатывается для J-20, J-36, J-50 или другого конкретного самолета.

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