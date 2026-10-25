Тайваньский Институт промышленных технологических исследований (ITRI) планирует построить демонстрационный завод по производству редкоземельных материалов. Строительство предприятия хотят завершить до конца 2028 года, а к концу 2030 года его годовой объем производства должен достичь 500 тонн. Это могло бы покрыть примерно половину потребностей Тайваня, сообщает Taipei Times.

Увеличение объемов производства

Президент ITRI Чжан Пэй-жэнь заявил, что после завершения строительства институт планирует усовершенствовать производственные процессы и постепенно выйти на запланированные объемы. Сейчас у ITRI уже есть экспериментальная линия по производству редкоземельных материалов, однако ее годовой объем производства составляет около 5 тонн. Планируемый завод должен увеличить этот показатель в 100 раз.

В штаб-квартире ITRI в уезде Синьчжу есть оборудование для разделения редкоземельных элементов и преобразования их в металлы. Часть оборудования для производства высококачественных магнитов размещена в Южном региональном кампусе ITRI в Тайнане.

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Финансирование и технологии

Предприятие планируют разместить в промышленном парке, чтобы впоследствии передать его частной компании. Финансирование проекта должно быть предусмотрено в бюджете Национального совета по науке и технологиям. Также продолжаются обсуждения коммерческой модели, в частности возможных государственных гарантий цен для инвесторов.

Чжан Пэй-жэнь отметил, что переработка редкоземельных элементов технически сложна из-за сходства их свойств. Разработка и настройка процесса разделения может включать сотни или тысячи этапов. Инициатива рассматривается на фоне обеспокоенности цепочками поставок после экспортных ограничений Китая на редкоземельные материалы.

По данным Reuters, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co изучает альтернативы редкоземельным компонентам для оборудования своих заводов, чтобы снизить риск перебоев в работе передовых производств микрочипов. Компания не комментировала эту информацию.

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