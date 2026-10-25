ITRI计划在台湾建设稀土材料工厂——《台北时报》

台湾工业技术研究院（ITRI）计划建设一座稀土材料生产示范工厂。该设施的建设计划于2028年底前完成，到2030年底，其年产量应达到500吨。这可能满足台湾约一半的需求，《台北时报》报道。

提高产量

ITRI院长张培仁表示，在建设完成后，该研究院计划改进生产流程，并逐步达到计划产量。目前，ITRI已经拥有一条稀土材料实验生产线，但其年产量约为5吨。计划中的工厂将使这一数字提高100倍。

ITRI位于新竹县的总部配备了用于分离稀土元素并将其转化为金属的设备。部分用于制造高品质磁体的设备位于ITRI在台南的南部区域园区。

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资金与技术

该设施计划设在工业园区内，以便日后移交给一家私营公司。该项目的资金预计将列入国家科学及技术委员会的预算。关于商业模式的讨论也在进行中，其中包括可能向投资者提供的政府价格保证。

张培仁指出，由于稀土元素的性质相似，其加工在技术上较为复杂。分离工艺的开发和配置可能包含数百或数千个步骤。中国对稀土材料实施出口限制后，供应链担忧加剧，该倡议正是在这一背景下被考虑。

据路透社报道，台湾积体电路制造公司正在研究其工厂设备中稀土部件的替代方案，以降低先进微芯片生产设施发生运营中断的风险。该公司未对这一消息发表评论。

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