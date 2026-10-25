Tajwański Instytut Badań nad Technologiami Przemysłowymi (ITRI) planuje zbudować demonstracyjny zakład produkcji materiałów ziem rzadkich. Budowa obiektu ma zostać ukończona do końca 2028 roku, a do końca 2030 roku jego roczna produkcja ma osiągnąć 500 ton. Mogłoby to pokryć około połowy zapotrzebowania Tajwanu, podaje Taipei Times.

Zwiększenie skali produkcji

Prezes ITRI Chang Pei-jen powiedział, że po zakończeniu budowy instytut planuje udoskonalić procesy produkcyjne i stopniowo osiągnąć zakładane wolumeny. ITRI ma już eksperymentalną linię produkcji materiałów ziem rzadkich, jednak jej roczna wydajność wynosi około 5 ton. Planowany zakład ma zwiększyć tę wartość stukrotnie.

W siedzibie głównej ITRI w powiecie Hsinchu znajduje się sprzęt do rozdzielania pierwiastków ziem rzadkich i przekształcania ich w metale. Część wyposażenia do produkcji wysokiej jakości magnesów znajduje się w Południowym Kampusie Regionalnym ITRI w Tainanie.

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Finansowanie i technologie

Zakład ma zostać ulokowany w parku przemysłowym, aby później przekazać go prywatnej firmie. Finansowanie projektu ma zostać uwzględnione w budżecie Narodowej Rady Nauki i Technologii. Trwają również rozmowy na temat modelu komercyjnego, w tym możliwych państwowych gwarancji cen dla inwestorów.

Chang Pei-jen zaznaczył, że przetwarzanie pierwiastków ziem rzadkich jest technicznie złożone ze względu na podobieństwo ich właściwości. Opracowanie i skonfigurowanie procesu rozdzielania może obejmować setki lub tysiące etapów. Inicjatywa jest rozważana w związku z obawami o łańcuchy dostaw po chińskich ograniczeniach eksportowych dotyczących materiałów ziem rzadkich.

Według Reutersa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co bada alternatywy dla komponentów ziem rzadkich w wyposażeniu swoich fabryk, aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń w zaawansowanej produkcji mikrochipów. Firma nie skomentowała tych informacji.

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