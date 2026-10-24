Capcom potwierdził wyciek danych, który dotknął ponad 11,7 mln użytkowników jego usługi online Capcom ID. Informuje o tym Engadget. Firma oświadczyła, że strona trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do usługi.

Jakich danych dotyczył incydent

Według Capcom wśród skompromitowanych informacji znalazły się adresy e-mail milionów kont. W przypadku 43 kont wyciek objął także datę urodzenia, płeć, kraj lub region oraz pseudonim. Ponadto w 196 kontach hasła zostały zmienione bez autoryzacji.

Firma zaznaczyła, że dane kart bankowych klientów nie zostały objęte tym wyciekiem.

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Usługa nadal działa

Capcom poinformował, że 19 października wykrył podejrzaną aktywność wskazującą na możliwy nieautoryzowany dostęp do Capcom ID. Następnie firma natychmiast zablokowała dostęp i rozpoczęła badanie przyczyn oraz skali incydentu. O sprawie powiadomiono także lokalną policję i zewnętrzną radę doradczą nadzorującą bezpieczeństwo.

Capcom oświadczył, że ustalił i wyeliminował sposób ataku. Usługi korzystające z Capcom ID pozostają dostępne, w tym Street Fighter 6, do gry online w którą wymagane jest to konto. Jednocześnie użytkowników ostrzeżono przed możliwymi wiadomościami phishingowymi, które mogą być wysyłane w imieniu Capcom.

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