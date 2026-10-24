Capcom підтвердила витік даних понад 11,7 млн користувачів — Engadget

Компанія Capcom підтвердила витік даних, що торкнувся понад 11,7 млн користувачів її онлайн-сервісу Capcom ID. Про це повідомляє Engadget. Компанія заявила, що третя сторона отримала несанкціонований доступ до сервісу.

Які дані зачепив інцидент

За даними Capcom, серед скомпрометованої інформації були адреси електронної пошти мільйонів облікових записів. Для 43 акаунтів витік також охопив дату народження, стать, країну або регіон і нікнейм. Крім того, у 196 облікових записах несанкціоновано змінили паролі.

Компанія зазначила, що дані банківських карток клієнтів не були включені до цього витоку.

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Сервіс продовжує працювати

Capcom повідомила, що виявила підозрілу активність 19 жовтня, яка вказувала на можливий несанкціонований доступ до Capcom ID. Після цього компанія негайно заблокувала доступ і почала розслідувати причини та масштаби інциденту. Про випадок також повідомили місцевій поліції та зовнішній консультативній раді з нагляду за безпекою.

У Capcom заявили, що встановили та усунули спосіб атаки. Сервіси, які використовують Capcom ID, залишаються доступними, зокрема Street Fighter 6, для онлайн-гри в яку потрібен цей обліковий запис. Водночас користувачів попередили про ймовірні фішингові листи, які можуть надходити від імені Capcom.

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