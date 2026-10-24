Capcom подтвердила утечку данных более 11,7 млн пользователей — Engadget

Компания Capcom подтвердила утечку данных, затронувшую более 11,7 млн пользователей ее онлайн-сервиса Capcom ID. Об этом сообщает Engadget. Компания заявила, что третья сторона получила несанкционированный доступ к сервису.

Какие данные затронул инцидент

По данным Capcom, среди скомпрометированной информации были адреса электронной почты миллионов учетных записей. Для 43 аккаунтов утечка также охватила дату рождения, пол, страну или регион и никнейм. Кроме того, в 196 учетных записях пароли были изменены без разрешения.

Компания отметила, что данные банковских карт клиентов не были включены в эту утечку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сервис продолжает работать

Capcom сообщила, что 19 октября обнаружила подозрительную активность, указывавшую на возможный несанкционированный доступ к Capcom ID. После этого компания немедленно заблокировала доступ и начала расследовать причины и масштабы инцидента. О случае также сообщили местной полиции и внешнему консультативному совету по надзору за безопасностью.

В Capcom заявили, что установили и устранили способ атаки. Сервисы, использующие Capcom ID, остаются доступными, в том числе Street Fighter 6, для онлайн-игры в которую требуется эта учетная запись. В то же время пользователей предупредили о возможных фишинговых письмах, которые могут приходить от имени Capcom.

Читай нас в