Google domyślnie automatycznie weryfikuje numer karty SIM na Androidzie i dodaje go do wszystkich kont Google, na które zalogowano się na urządzeniu. Dotyczy to w szczególności kont służbowych i dodatkowych. Jak podaje Engadget, automatyczna weryfikacja numeru podczas konfiguracji urządzenia obowiązuje od września 2025 roku.

Nowe konta i karty SIM

Dokumentacja Google wskazuje, że przypisanie obejmuje zarówno obecne, jak i przyszłe konta oraz numery telefonów. Jeśli do telefonu zostanie dodane kolejne konto Google, zostanie do niego przypisany numer już używany przez urządzenie. Wymiana karty SIM również spowoduje dodanie nowego numeru do wszystkich kont Google, na które użytkownik jest zalogowany w telefonie.

Google i operator komórkowy mogą okresowo ponownie weryfikować numery, a takie kontrole mogą wiązać się z opłatami za usługi operatora. Ustawieniem można zarządzać wyłącznie bezpośrednio z telefonu. Część użytkowników dowiedziała się o przypisaniu numerów po otrzymaniu wiadomości e-mail z adresu [email protected].

Do czego wykorzystywany jest numer

Google wyjaśnia weryfikację numeru obsługą odzyskiwania konta i wiadomości RCS. Jednocześnie firma nie wyjaśniła, dlaczego numer musi być dodawany do każdego konta na urządzeniu. Zweryfikowany numer jest również potrzebny do logowania się za pomocą numeru telefonu, znajdowania zgubionego urządzenia, usług lokalizacji alarmowej oraz Quick Share.

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W październiku 2025 roku Google zaprezentował funkcję Sign in with Mobile Number służącą do odzyskiwania dostępu do kont Google. Rozpoznaje ona konta powiązane z numerem i pozwala właścicielowi odzyskać dostęp za pomocą kodu odblokowania ekranu z poprzedniego urządzenia. W pomocy firmy opisano także ustawienie Better ads & Google services, które wykorzystuje numer telefonu w usługach Google do wyświetlania bardziej trafnych reklam.

Jak wyłączyć automatyczną weryfikację

Aby wyłączyć tę funkcję, należy otworzyć na Androidzie „Ustawienia”, przejść do sekcji Google, wybrać „Wszystkie usługi”, następnie „Prywatność i bezpieczeństwo”, „Weryfikacja numeru telefonu” i wyłączyć opcję automatycznej weryfikacji. W niektórych modelach sekcja Google może nosić nazwę „Usługi i ustawienia Google”.

Wyłączenie tej opcji nie usuwa numerów już przypisanych do kont: należy je usunąć ręcznie w ustawieniach każdego konta, w sekcji „Dane osobowe” — „Telefon”. Według Kaspersky po wyłączeniu weryfikacji czaty RCS w Google Messages mogą przestać działać, a numeru nie będzie można używać do szybkiego odzyskania dostępu do konta.

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