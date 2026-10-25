Ukraińska Wikipedia zakazała tworzenia i edytowania artykułów przy użyciu sztucznej inteligencji

Społeczność ukraińskiej Wikipedii przyjęła nowe wytyczne, które zabraniają wykorzystywania dużych modeli językowych do tworzenia od podstaw lub przepisywania artykułów encyklopedycznych.

Zasady zezwalają na wykorzystywanie sztucznej inteligencji wyłącznie jako narzędzia pomocniczego do ograniczonej listy zadań. Zgodnie z przyjętymi wyjątkami, sztuczną inteligencję można wykorzystywać do korekty tekstu napisanego własnoręcznie (sprawdzania ortografii i wyszukiwania błędów), do tłumaczenia, pod warunkiem że redaktor zna oba języki i dokładnie sprawdza wynik, a także do zadań pomocniczych niepolegających na tworzeniu tekstu, w szczególności do wyszukiwania wiarygodnych źródeł. Ostateczną odpowiedzialność za wszystkie opublikowane materiały ponosi redaktor.

Źródło: „Gazeta Sądowo-Prawna”.

Wcześniej okazało się, że encyklopedia internetowa „Wikipedia” nie planuje udostępniać sztucznej inteligencji możliwości samodzielnej edycji artykułów. Współzałożyciel platformy, Jimmy Wales, wyjaśnił, że współczesne modele sztucznej inteligencji nadal są podatne na tak zwane „halucynacje”, kiedy to zmyślone informacje są przedstawiane jako wiarygodne fakty.

Na dzień 14 grudnia 2025 r. ukraińska Wikipedia liczyła ponad 1,4 mln artykułów. Jubileuszowym artykułem był „Instytut Badawczy Technologii Kosmicznych TÜBİTAK”.

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