Premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosił 25 października w Islamabadzie, że rząd w ciągu dwóch lat rozda 500 tys. Chromebooków studentom w całym kraju. Informuje o tym Dawn.

Uruchomienie programu

Sharif złożył to oświadczenie w niedzielę podczas ceremonii inauguracji Prime Minister’s Youth Chromebook Scheme w Islamabadzie. Nazwa inicjatywy określa ją jako program premiera dla młodzieży poświęcony Chromebookom.

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Parametry dystrybucji

Zgodnie z informacją odbiorcami urządzeń mają zostać studenci z całego kraju. Rząd planuje rozdać łącznie pół miliona Chromebooków, a na realizację tego planu przeznaczono dwa lata.

Dawn nie podał szczegółów dotyczących etapów dystrybucji, kryteriów wyboru studentów, procedury otrzymywania urządzeń ani konkretnych terminów ich wydawania. W informacji nie sprecyzowano również, ile Chromebooków planuje się rozdać w każdym roku realizacji programu.

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