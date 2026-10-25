PHP Foundation, która wspiera jeden z najpowszechniej używanych języków programowania stron internetowych, ma jednego pracownika na pełnym etacie i 14 wykonawców, z których większość pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Poinformowała o tym dyrektor wykonawcza fundacji Elizabeth Barron, jak podaje The Express Tribune.

Finansowanie z darowizn i grantów

Według Barron członkowie zarządu PHP Foundation pracują na zasadzie wolontariatu, a finansowanie organizacji pochodzi z darowizn i grantów. Stwierdziła, że biorąc pod uwagę zależność firm i instytucji państwowych od PHP, projekt jest skrajnie niedofinansowany.

W tym tygodniu w PHP wykryto dwie poważne luki, co wywołało globalne działania na rzecz ochrony stron internetowych przed hakerami. 21 października strony rządowe w całej Europie przestały działać, gdy operatorzy pospiesznie instalowali poprawki dla dwóch krytycznych problemów bezpieczeństwa.

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Próby ataków i obciążenie programistów

Fundacja współpracuje z zewnętrznymi badaczami i firmami, w tym OpenAI, a także z firmami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem Wiz i Calif, aby badać luki i koordynować poprawki, w tym aktualizacje wydane w środę. Chociaż Cloudflare poinformował o milionach prób ataków, Barron powiedziała, że fundacja nie ma dowodów na wykorzystywanie tych luk przed ich ujawnieniem ani na stronach, na których aktualizacje zostały już zainstalowane.

Sztuczna inteligencja pomogła badaczom wykryć problemy, które według Barron istniały od około dziesięciu lat, oraz zwiększyła produktywność programistów. Jednocześnie zwiększyła obciążenie opiekunów PHP: liczba proponowanych zmian w kodzie niemal się podwoiła w porównaniu z ubiegłym rokiem, podczas gdy liczba uczestników projektu nie wzrosła dwukrotnie.

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