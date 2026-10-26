Sąd Apelacyjny w włoskim Cagliari utrzymał w mocy orzeczenie w sprawie cywilnej przeciwko firmie z Sardynii, choć sędzia z Oristano omyłkowo wstawił do jego tekstu fragment dialogu ze sztuczną inteligencją. Sąd uznał, że ostateczną decyzję podjął sędzia, a nie algorytm, informuje Interia.

Sprawę w pierwszej instancji rozpatrywał sędzia w Oristano, który zajmuje się drobnymi sprawami cywilnymi. W tekście orzeczenia znalazł się fragment odpowiedzi otrzymanej od chatbota: algorytm zaproponował sformułowanie akapitu w stylu orzeczenia sądowego zgodnie z wybranym podejściem.

Fragment odpowiedzi chatbota w orzeczeniu

Prawnicy firmy, wobec której wydano orzeczenie, złożyli apelację. Zarzucili niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas rozpatrywania sprawy oraz wskazali na fakt skopiowania fragmentu dialogu do dokumentu sądowego.

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Stanowisko sądu apelacyjnego

Sąd w Cagliari zaznaczył, że sama obecność w orzeczeniu śladów interakcji między sędzią a chatbotem nie dowodzi przekazania algorytmowi funkcji wykładni prawa, oceny dowodów ani podjęcia ostatecznej decyzji. Zdaniem sądu rola AI w tej sprawie była drugorzędna.

W uzasadnieniu podkreślono również, że sztuczna inteligencja może być narzędziem pomocniczym, lecz nie można przekazywać jej uprawnień, które prawo zastrzega wyłącznie dla sędziego. Według Interii ustawa z 2025 roku zezwala na stosowanie AI w wymiarze sprawiedliwości wyłącznie do działań przygotowawczych.

Przedstawiciele firmy zaskarżyli decyzję sądu apelacyjnego do Sądu Najwyższego Włoch. Zamierzają twierdzić, że sędzia pierwszej instancji popełnił poważny błąd, wstawiając do orzeczenia część korespondencji z algorytmem.

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