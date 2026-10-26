Апелляционный суд итальянского Кальяри оставил в силе решение по гражданскому делу против компании с Сардинии, хотя судья из Ористано по ошибке вставил в его текст отрывок диалога с искусственным интеллектом. Суд пришел к выводу, что окончательное решение принял судья, а не алгоритм, сообщает Interia.

Дело в первой инстанции рассматривал судья в Ористано, занимающийся мелкими гражданскими делами. В тексте решения оказался фрагмент ответа, полученного от чат-бота: алгоритм предлагал сформулировать абзац в стиле судебного решения в соответствии с выбранным подходом.

Фрагмент ответа чат-бота в решении

Юристы компании, в отношении которой было вынесено решение, подали апелляцию. Они заявили о ненадлежащем использовании искусственного интеллекта при рассмотрении дела и указали на факт копирования фрагмента диалога в судебный документ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция апелляционного суда

Суд в Кальяри отметил, что само наличие в решении следов взаимодействия между судьей и чат-ботом не доказывает передачу алгоритму функций толкования права, оценки доказательств или принятия окончательного решения. По выводу суда, роль ИИ в этом деле была второстепенной.

В обосновании также подчеркнули, что искусственный интеллект может быть вспомогательным инструментом, однако ему нельзя передавать полномочия, которые закон оставляет исключительно за судьей. По данным Interia, закон 2025 года разрешает использовать ИИ в судебной сфере только для подготовительных действий.

Представители компании обжаловали решение апелляционного суда в Верховном суде Италии. Они намерены настаивать, что судья первой инстанции допустил серьезную ошибку, вставив в решение часть переписки с алгоритмом.

Читай нас в