意大利卡利亚里上诉法院维持了针对一家撒丁岛公司的民事案件裁决，尽管奥里斯塔诺的一名法官误将一段与人工智能的对话插入裁决文本。法院认定，最终决定由法官而非算法作出，Interia报道。

该案一审由奥里斯塔诺一名处理小额民事案件的法官审理。裁决文本中出现了一段从聊天机器人获得的回复：算法建议按照选定的方法，以法院裁决的风格拟定一段文字。

裁决中出现聊天机器人回复片段

被作出裁决的公司律师提起上诉。他们称，在审理案件期间不当使用了人工智能，并指出对话片段被复制进法院文件这一事实。

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上诉法院的立场

卡利亚里法院指出，裁决中仅仅存在法官与聊天机器人互动的痕迹，并不能证明法律解释、证据评估或作出最终决定的职能被交给了算法。法院认为，人工智能在此案中的作用是次要的。

裁决理由还强调，人工智能可以作为辅助工具，但不能被赋予法律专门保留给法官的权限。据Interia报道，2025年的法律仅允许在司法领域将人工智能用于准备性工作。

公司代表已向意大利最高法院对上诉法院的裁决提出上诉。他们计划坚持认为，一审法官将部分与算法的通信内容插入裁决，构成了严重错误。

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